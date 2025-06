Pumptrack am Fichtelberg: Wann die Action auf Rädern und Rollen starten soll

Auf einer ehemaligen Tennisanlage entsteht in Oberwiesenthal gerade eine weitere Attraktion zur Stärkung des Ganzjahrestourismus. Bis zur Eröffnung ist es nicht mehr lange hin.

In wenigen Wochen soll in Oberwiesenthal eine weitere neue Attraktion Touristen, aber auch Einheimische anziehen. Ein Pumptrack bietet dann Spaß und Action auf Fahrrädern und allem, was Rollen hat.