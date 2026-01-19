MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Birgit Knöbel undAndreas Kraus haben das Siegel für den Tourismusverband entgegengenommen.
Birgit Knöbel undAndreas Kraus haben das Siegel für den Tourismusverband entgegengenommen. Bild: Romy Schmidt
Birgit Knöbel undAndreas Kraus haben das Siegel für den Tourismusverband entgegengenommen.
Birgit Knöbel undAndreas Kraus haben das Siegel für den Tourismusverband entgegengenommen. Bild: Romy Schmidt
Annaberg
Qualitätssiegel für Kammweg Erzgebirge-Vogtland in Stuttgart übergeben
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Deutsche Wanderverband bestätigt mit dem Siegel die hohe Qualität des Weges. Vertreter des Tourismusverbandes Erzgebirge erhielten das zugehörige Zertifikat. Was dafür nötig war.

Das Qualitätssiegel „Wanderbares Deutschland“ wurde erneut für den Kammweg Erzgebirge-Vogtland vergeben. Die Übergabe des Siegels erfolgte auf der Urlaubsmesse in Stuttgart. Der Deutsche Wanderverband teilte mit, dass der Kammweg bereits seit 2011 als Qualitätsweg anerkannt ist.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
13.01.2026
2 min.
Tourismusverband im Vogtland startet mit gleich drei Präsentationen in die neue Messesaison
Der Tourismusverband Vogtland ist startklar. Noch in dieser Woche geht das Messegeschäft los.
Zu Jahresbeginn stehen überregional gleich drei Reisemessen mit vogtländischer Beteiligung an. Zudem werden vogtländische Qualitätswanderwege ausgezeichnet.
Bernd Jubelt
17:40 Uhr
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.
Anika Zimny
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
11:00 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Einladung für neue Mitschüler
Am 24. Januar öffnet die Evangelische Schulgemeinschaft Erzgebirge ihre Türen.
Schulgemeinschaft in der Kreisstadt unterbreitet Mitmachangebote. Schule stellt sich vor.
Katrin Kablau
Mehr Artikel