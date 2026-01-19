Qualitätssiegel für Kammweg Erzgebirge-Vogtland in Stuttgart übergeben

Annaberg
Der Deutsche Wanderverband bestätigt mit dem Siegel die hohe Qualität des Weges. Vertreter des Tourismusverbandes Erzgebirge erhielten das zugehörige Zertifikat. Was dafür nötig war.
Das Qualitätssiegel „Wanderbares Deutschland“ wurde erneut für den Kammweg Erzgebirge-Vogtland vergeben. Die Übergabe des Siegels erfolgte auf der Urlaubsmesse in Stuttgart. Der Deutsche Wanderverband teilte mit, dass der Kammweg bereits seit 2011 als Qualitätsweg anerkannt ist.
