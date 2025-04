Radioaktives Gas: Wie eine kleine Stadt im Erzgebirge ihre Kinder schützen will

Bei Messungen waren neben dem Rathaus auch die Grundschule und der Kindergarten von Elterlein mit einer sehr hohen Radonbelastung aufgefallen. Dagegen wird nun etwas unternommen.

Elterlein zählt zu den Kommunen im Erzgebirge, die durch besonders hohe Radonwerte in öffentlichen Gebäuden aufgefallen waren. Nun geht es für die Stadt ans Umsetzen eines entsprechenden Sanierungskonzepts im Kindergarten, in der Grundschule, in der Turnhalle sowie im Rathaus.