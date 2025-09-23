Radon im Erzgebirge: Kinder müssen umziehen

In der Kita „Kleine Silberlinge“ in Frohnau wird gebaut. Wo die Kinder Unterschlupf gefunden haben und wie sie zurechtkommen.

Bei den „Pöhlbergzwergen“ heißt es zurzeit: Zusammenrücken! Seit sechs Wochen beherbergt die Kindertagesstätte in Annaberg-Buchholz neben ihren eigenen Kitakindern auch die „Kleinen Silberlinge“ aus Frohnau. Deren Kita wird gerade saniert. Die Fußböden waren in die Jahre gekommen. Ein weiteres Problem: erhöhte Radonwerte. Damit die...