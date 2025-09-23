Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Kinder der „Sonnenhütchen“-Gruppe gehen eigentlich in Frohnau in die Kita. Während dort gebaut wird, sind sie in Annaberg bei den „Pöhlbergzwergen“ untergekommen.
Die Kinder der „Sonnenhütchen“-Gruppe gehen eigentlich in Frohnau in die Kita. Während dort gebaut wird, sind sie in Annaberg bei den „Pöhlbergzwergen“ untergekommen. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Radon im Erzgebirge: Kinder müssen umziehen
Von Natalie Süß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Kita „Kleine Silberlinge“ in Frohnau wird gebaut. Wo die Kinder Unterschlupf gefunden haben und wie sie zurechtkommen.

Bei den „Pöhlbergzwergen“ heißt es zurzeit: Zusammenrücken! Seit sechs Wochen beherbergt die Kindertagesstätte in Annaberg-Buchholz neben ihren eigenen Kitakindern auch die „Kleinen Silberlinge“ aus Frohnau. Deren Kita wird gerade saniert. Die Fußböden waren in die Jahre gekommen. Ein weiteres Problem: erhöhte Radonwerte. Damit die...
Mehr Artikel