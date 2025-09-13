Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jan Ullrich wurde in Buchholz von seinen Fans gefeiert.
Jan Ullrich wurde in Buchholz von seinen Fans gefeiert. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Jan Ullrich wurde in Buchholz von seinen Fans gefeiert.
Jan Ullrich wurde in Buchholz von seinen Fans gefeiert. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Annaberg
Radsportidol Jan Ullrich macht Stopp im Erzgebirge: Wenn Fans vor Aufregung zittern
Von Katja Lippmann-Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf ihrem Weg von Passau nach Chemnitz legten die Teilnehmer des European Peace Ride einen Zwischenstopp in Buchholz ein. Warum Radsport-Legende Jan Ullrich mit dem Bus anreiste.

Florian Gläser trägt eine magentafarbige Telekom-Radmütze, wie sie einst die Radsportler bei großen Rennen aufhatten, als Helme noch nicht Pflicht waren. Er zittert als er Jan Ullrich gegenüber steht und sich als einer der Ersten in Buchholz ein Autogramm holt. "Es waren viele Sommer, in denen ich statt ins Freibad zu gehen, vorm Fernsehen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:28 Uhr
6 min.
Israels Militär beginnt Bodenoffensive in Stadt Gaza
Das israelische Militär rückt auf die Stadt Gaza vor.
Das Militär rückt in Richtung des Stadtzentrums von Gaza vor. Nach schweren Angriffen ist von Dutzenden Toten die Rede. In der Stadt befinden sich noch Hunderttausende Zivilisten.
13.09.2025
2 min.
Mit Jan Ullrich an der Spitze: European Peace Ride rollt Richtung Annaberg und Chemnitz
Jan Ullrich (Mitte) an der Spitze des Peltons des European Peace Ride.
Die Friedensfahrer sind am Morgen mit prominenter Unterstützung in Usti nad Labem gestartet. Am Mittag gibt die Radsportlegende Autogramme. Das Feld kann im Internet live verfolgt werden.
Thomas Reibetanz
13:28 Uhr
2 min.
ZEW-Index überrascht: Hoffnung für Autobranche und Chemie
Börsianer schauen überraschend optimistisch auf die deutsche Wirtschaft (Archivbild)
Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, doch Finanzexperten schöpfen Zuversicht. Gerade für exportorientierte Branchen, darunter deutsche Schlüsselindustrien, sehen sie bessere Aussichten.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
11.09.2025
3 min.
Bald kommt auch Jan Ullrich dazu: European Peace Ride ist in Passau gestartet
Am Donnerstagmorgen ist das Peloton des European Peace Ride in Passau gestartet.
Die Neuauflage der Friedensfahrt rollt in Richtung Chemnitz. Mit dabei sind 22 „Verrückte“, die schon 500 Kilometer in den Beinen haben. Ab Samstag wird es prominent – auch in Annaberg-Buchholz.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel