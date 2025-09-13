Radsportidol Jan Ullrich macht Stopp im Erzgebirge: Wenn Fans vor Aufregung zittern

Auf ihrem Weg von Passau nach Chemnitz legten die Teilnehmer des European Peace Ride einen Zwischenstopp in Buchholz ein. Warum Radsport-Legende Jan Ullrich mit dem Bus anreiste.

Florian Gläser trägt eine magentafarbige Telekom-Radmütze, wie sie einst die Radsportler bei großen Rennen aufhatten, als Helme noch nicht Pflicht waren. Er zittert als er Jan Ullrich gegenüber steht und sich als einer der Ersten in Buchholz ein Autogramm holt. "Es waren viele Sommer, in denen ich statt ins Freibad zu gehen, vorm Fernsehen...