Die neue Friedensfahrt überquerte bereits 2023 den Buchholzer Jahrmarkt.
Die neue Friedensfahrt überquerte bereits 2023 den Buchholzer Jahrmarkt. Bild: Robby Schubert/Archiv
Annaberg
Radsportlegende Jan Ullrich kommt ins Erzgebirge
Redakteur
Von Patrick Herrl
Der Buchholzer Jahrmarkt wird in diesem Jahr wieder um eine Attraktion reicher. Der legitime Nachfolger der Internationalen Friedensfahrt durchquert den Stadtteil. Neben dem Tour-de-France-Sieger sind weitere Stargäste dabei.

Es ist einer der Höhepunkte des Buchholzer Jahrmarkts gewesen. Hunderte Besucher säumten die Karlsbader Straße, als 2023 der European Peace Ride (EPR) als legitimer Nachfolger der Internationalen Friedensfahrt den Stadtteil von Annaberg-Buchholz durchquerte. Die Gäste applaudierten den Radfahrern, die wiederum das Bad in der Menge sichtlich...
