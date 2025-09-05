Radsportlegende Jan Ullrich kommt ins Erzgebirge

Der Buchholzer Jahrmarkt wird in diesem Jahr wieder um eine Attraktion reicher. Der legitime Nachfolger der Internationalen Friedensfahrt durchquert den Stadtteil. Neben dem Tour-de-France-Sieger sind weitere Stargäste dabei.

Es ist einer der Höhepunkte des Buchholzer Jahrmarkts gewesen. Hunderte Besucher säumten die Karlsbader Straße, als 2023 der European Peace Ride (EPR) als legitimer Nachfolger der Internationalen Friedensfahrt den Stadtteil von Annaberg-Buchholz durchquerte. Die Gäste applaudierten den Radfahrern, die wiederum das Bad in der Menge sichtlich... Es ist einer der Höhepunkte des Buchholzer Jahrmarkts gewesen. Hunderte Besucher säumten die Karlsbader Straße, als 2023 der European Peace Ride (EPR) als legitimer Nachfolger der Internationalen Friedensfahrt den Stadtteil von Annaberg-Buchholz durchquerte. Die Gäste applaudierten den Radfahrern, die wiederum das Bad in der Menge sichtlich...