Rassiges aus dem Erzgebirge: Kleintierzüchter starten in Ausstellungssaison

Der Rassegeflügelzüchterverein Annaberg feiert dieses Jahr sein 180-jähriges Bestehen. Am Wochenende stehen die jüngsten Zuchterfolge im Mittelpunkt.

Die Kleintierzüchter im Erzgebirge starten in ihre neue Ausstellungssaison. Die steht bei einigen ganz im Zeichen großer Jubiläen. Die Kaninchenzüchter in Ehrenfriedersdorf feiern 130-jähriges Vereinsbestehen, die in Annaberg-Buchholz 125-jähriges. Der Rassegeflügelzüchterverein Annaberg 1845 blickt sogar auf stattliche 180 Jahre Bestehen...