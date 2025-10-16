Rassiges Erzgebirge: Kleintierzüchter präsentieren ihre schönsten Tiere

Annaberg
89 Züchter und 470 Kaninchen: In einer Turnhalle in Annaberg-Buchholz geht es am Wochenende nicht um sportliche Rekorde. Aber um ein Jubiläum.
470 Kaninchen aus 56 verschiedenen Rassen gibt es am Wochenende in der Turnhalle an der Talstraße in Annaberg-Buchholz zu bewundern. Der Rassekaninchenzuchtverein S 41 aus Buchholz richtet die 83. Schau des Kreisverbandes Annaberg aus. Dessen Einzugsgebiet erstreckt sich von Oberwiesenthal bis Olbernhau und weiter bis Gornau, erklärt...
