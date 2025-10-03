Reifenstecher treiben im Erzgebirge ihr Unwesen: Mehrere Pkw in Annaberg-Buchholz beschädigt

In der Nacht zu Donnerstag wurden in der Bergstadt mehrere Fahrzeuge beschädigt. Dabei gingen die Täter stets nach ähnlichem Muster vor.

Eine unschöne Entdeckung mussten mehrere Pkw-Besitzer in dieser Woche in Annaberg-Buchholz machen. Wie die Chemnitzer Polizei am Freitag mitteilt, kam es in der Nacht zu Donnerstag zu mehreren Sachbeschädigungen an verschiedenen Fahrzeugen im Bereich der Mariengasse und der Teichpromenade. Dabei gingen die unbekannten Täter stets nach...