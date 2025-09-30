Reiseveranstalter abgezockt: Erzgebirger muss nach Betrugsserie ins Gefängnis

Annaberg
Das Landgericht Chemnitz hat einen 55-Jährigen wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu einer Haftstrafe verurteilt. Das war nicht die erste Verurteilung. Auch früher hatte er sich mit Reisen bereichert.
Um rund 80.000 Euro soll ein Erzgebirger mehrere Reiseveranstalter betrogen haben. Der Vorwurf: Er habe storniert, um mit einem Trick die Rückerstattung zu bekommen. Und dies, ohne den Reisepreis zu zahlen. Jetzt könnte er doch seinen Koffer packen. Denn das Landgericht Chemnitz hat ihn am Freitag zu einer Haftstrafe verurteilt.
