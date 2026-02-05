Rekord nach Corona in Touristenhochburg am Fichtelberg

Oberwiesenthal hat bei den Übernachtungen im vergangenen Jahr deutlich zugelegt. Eine Ursache dafür hat der Bürgermeister ausgemacht.

Einen „deutlichen Höchstwert seit Corona“ hat Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict jetzt bei der Anzahl der Übernachtungen für 2025 bilanziert. Der offizielle Wert stehe zwar noch nicht fest. „Aber aktuell liegen wir bei 574.000 Übernachtungen. Das sind neun Prozent mehr als 2024. Da hatten wir 523.000 Übernachtungen“, sagte...