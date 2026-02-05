MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Oberwiesenthal erfreut sich bei Touristen offenbar wieder steigender Beliebtheit.
Oberwiesenthal erfreut sich bei Touristen offenbar wieder steigender Beliebtheit. Bild: Ronny Küttner
Oberwiesenthal erfreut sich bei Touristen offenbar wieder steigender Beliebtheit.
Oberwiesenthal erfreut sich bei Touristen offenbar wieder steigender Beliebtheit. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Rekord nach Corona in Touristenhochburg am Fichtelberg
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Oberwiesenthal hat bei den Übernachtungen im vergangenen Jahr deutlich zugelegt. Eine Ursache dafür hat der Bürgermeister ausgemacht.

Einen „deutlichen Höchstwert seit Corona“ hat Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict jetzt bei der Anzahl der Übernachtungen für 2025 bilanziert. Der offizielle Wert stehe zwar noch nicht fest. „Aber aktuell liegen wir bei 574.000 Übernachtungen. Das sind neun Prozent mehr als 2024. Da hatten wir 523.000 Übernachtungen“, sagte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
08:00 Uhr
4 min.
Abschied am Fichtelberg: Mit ihr ging’s für Oberwiesenthal raus aus den Schulden
Zum Abschied gab es für die langjährige Kämmerin Martina Görlach Blumen und einen Gutschein von Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict.
Martina Görlach hat jahrzehntelang das Geld des Kurorts am Fichtelberg verwaltet. Wobei manchmal keins mehr da war. Dann half auch der Griff in die Trickkiste.
Kjell Riedel
21:45 Uhr
4 min.
Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Am Flughafen BER starten und landen aktuell vorerst keine Maschinen mehr.
Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
Mehr Artikel