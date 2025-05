Renault brennt auf Bundesstraße im Erzgebirge: Feuerwehr zufällig vor Ort

Ein Fahrzeugbrand hat am Dienstag zu einem Feuerwehreinsatz auf der B 95 bei Annaberg-Buchholz geführt. Was bisher bekannt ist.

Ein Renault ist am Dienstagnachmittag auf der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz in Brand geraten. Laut Polizei wird von einem technischen Defekt als Ursache ausgegangen. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ehrenfriedersdorf kamen zufällig hinzu, wie sie via Facebook informieren.