MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sinkende Geburtenzahlen, Überalterung, Bevölkerungsrückgang: Das Erzgebirge steht vor großen Herausforderungen.
Sinkende Geburtenzahlen, Überalterung, Bevölkerungsrückgang: Das Erzgebirge steht vor großen Herausforderungen. Bild: Ulf Dahl
Sinkende Geburtenzahlen, Überalterung, Bevölkerungsrückgang: Das Erzgebirge steht vor großen Herausforderungen.
Sinkende Geburtenzahlen, Überalterung, Bevölkerungsrückgang: Das Erzgebirge steht vor großen Herausforderungen. Bild: Ulf Dahl
Annaberg
Rentner-Landkreis? Dem Erzgebirge gehen die Kinder aus
Von Patrick Herrl und Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Landkreis hat alarmierende Zahlen vorgelegt. Das Erzgebirge schrumpft – und das dramatisch. Welche Auswirkungen der gravierende Bevölkerungsrückgang hat.

Der demografische Wandel. Ein sperriger, aber oft verwendeter Begriff, wenn es um negative Entwicklungen geht. Tatsächlich hat die sich verändernde Bevölkerungsstruktur mit Überalterung und sinkenden Geburtenraten gravierende Auswirkungen auf viele gesellschaftliche, soziale und wirtschaftliche Bereiche. Das Landratsamt hat für den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.01.2026
3 min.
Erzgebirge braucht Notunterkünfte für bis zu 700 Ukrainer
Bei der Jahrespressekonferenz des Landrats kündigte der Beigeordnete Frank Reißmann an, es werde nun ein Anbau an die Notunterkunft in Bad Schlema geprüft.
Laut Prognose könnten im Erzgebirgskreis zum 1. März nicht einmal 50 freie Plätze für Asyl- und Schutzsuchende zur Verfügung stehen. Aber in dieser Woche sind allein 57 Ukrainer zugewiesen worden.
Katrin Kablau
03.02.2026
2 min.
Trotz 138 Millionen Euro Schulden: Wo 2026 im Erzgebirge investiert wird
Peter Leichsenring, 1. Beigeordneter des Landrats, und Abteilungsleiter Rico Ott (l.) haben zur Jahrespressekonferenz auch Projekte des Landkreises vorgestellt.
Die Finanzlage sei katastrophal, sagt Beigeordnete Anke Hamann. Trotzdem plant der Landkreis, in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 24,1 Millionen Euro umzusetzen. Welche Großprojekte anstehen.
Patrick Herrl und Katrin Kablau
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
17:43 Uhr
2 min.
EU-Politiker: Orban instrumentalisiert Prozess gegen Maja T.
Der deutsche EU-Politiker Martin Schirdewan verfolgte das Verfahren gegen Maja T. in Ungarn vor Ort mit.
Das Urteil gegen Maja T. sorgt für Kritik: Deutsche EU-Politiker werfen der ungarischen Regierung vor, mit dem Prozess gezielt Stimmung zu machen.
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
Mehr Artikel