MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Rettung eines Denkmals im Erzgebirge: Sachsenweite Spendenaktion für Detail im Lotterhof

Rund 1,5 Millionen Euro sind dank Spenden und Zuschüssen bislang in die Sanierung des Lotterhofs investiert worden.
Rund 1,5 Millionen Euro sind dank Spenden und Zuschüssen bislang in die Sanierung des Lotterhofs investiert worden. Bild: Ronny Küttner
Dietmar Meyer zeigt das alte Parkett im Lotterhof, das aufgearbeitet werden soll.
Dietmar Meyer zeigt das alte Parkett im Lotterhof, das aufgearbeitet werden soll. Bild: Ronny Küttner
Karla und Klaus Triemer engagieren sich mit weiteren Helfern seit Jahren für den Lotterhof.
Karla und Klaus Triemer engagieren sich mit weiteren Helfern seit Jahren für den Lotterhof. Bild: Ronny Küttner
Lange war der Lotterhof eine Ruine, so sah er 2010 aus.
Lange war der Lotterhof eine Ruine, so sah er 2010 aus. Bild: Brigitte Streek
Rund 1,5 Millionen Euro sind dank Spenden und Zuschüssen bislang in die Sanierung des Lotterhofs investiert worden.
Rund 1,5 Millionen Euro sind dank Spenden und Zuschüssen bislang in die Sanierung des Lotterhofs investiert worden. Bild: Ronny Küttner
Dietmar Meyer zeigt das alte Parkett im Lotterhof, das aufgearbeitet werden soll.
Dietmar Meyer zeigt das alte Parkett im Lotterhof, das aufgearbeitet werden soll. Bild: Ronny Küttner
Karla und Klaus Triemer engagieren sich mit weiteren Helfern seit Jahren für den Lotterhof.
Karla und Klaus Triemer engagieren sich mit weiteren Helfern seit Jahren für den Lotterhof. Bild: Ronny Küttner
Lange war der Lotterhof eine Ruine, so sah er 2010 aus.
Lange war der Lotterhof eine Ruine, so sah er 2010 aus. Bild: Brigitte Streek
Annaberg
Rettung eines Denkmals im Erzgebirge: Sachsenweite Spendenaktion für Detail im Lotterhof
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Förderverein treibt die Sanierung des mehr als 450 Jahre alten Lotterhofs in Geyer voran. Gäste können ihn im Advent besuchen. Welche nächsten Schritte geplant sind.

Noch sieht es abgenutzt und unbrauchbar aus. Aber das soll sich ändern. Das alte Eichenparkett aus dem denkmalgeschützten Lotterhof in Geyer soll in einem Teil der Räume wiederverwendet werden. Dafür läuft eine sachsenweite Spendenaktion. Damit treibt ein Förderverein die Sanierung und damit die Rettung des Denkmals im Erzgebirge weiter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:51 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 11.12.2025
 7 Bilder
Ein Weihnachtsmann in einem fliegenden Schlitten ist in Montreux über den Weihnachtsständen vom Weihnachtsmarkt unterwegs.
16.10.2025
1 min.
Band spielt zum Tanztee in Geyers Lotterhof auf
Im Geyers Lotterhof (links) wird zum zweiten Tanztee eingeladen.
Zu Musik der Hammer-Band Oberwiesenthal darf am Wochenende in einem historischen Gebäude in Geyer getanzt werden. Was Besucher wissen müssen.
Annett Honscha
09:47 Uhr
2 min.
Kia schickt den Stonic gegen T-Roc & Co. ins Rennen
Kia erweitert sein SUV-Angebot und bringt mit dem neuen Kia Stonic einen kantigen Begleiter für Familie und Freizeit auf den Markt.
Bislang gab es ihn nur in großen Exportmärkten wie den USA oder Indien. Doch wenn Kia 2026 die zweite Stonic-Generation bringt, kommt der auch zu uns und zielt auf Autos wie VW T-Roc oder Ford Puma.
25.09.2025
1 min.
Schwarzwasserperlen geben Konzert in Geyers Lotterhof
Die Schwarzwasserperlen geben ein Konzert im Lotterhof.
Lieder aus dem Erzgebirge werden am Sonntag im historischen Lotterhof in Geyer erklingen. Die Einnahmen kommen der weiteren Sanierung zugute.
Annett Honscha
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
Mehr Artikel