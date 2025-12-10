Rettung eines Denkmals im Erzgebirge: Sachsenweite Spendenaktion für Detail im Lotterhof

Ein Förderverein treibt die Sanierung des mehr als 450 Jahre alten Lotterhofs in Geyer voran. Gäste können ihn im Advent besuchen. Welche nächsten Schritte geplant sind.

Noch sieht es abgenutzt und unbrauchbar aus. Aber das soll sich ändern. Das alte Eichenparkett aus dem denkmalgeschützten Lotterhof in Geyer soll in einem Teil der Räume wiederverwendet werden. Dafür läuft eine sachsenweite Spendenaktion. Damit treibt ein Förderverein die Sanierung und damit die Rettung des Denkmals im Erzgebirge weiter...