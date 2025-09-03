Rettungswache im Erzgebirge lädt zu Tag der offenen Tür ein

In Schlettau wird am Samstag das 30-jährige Bestehen der Rettungswache gefeiert. Parallel steigt ein weiteres Fest.

Die Rettungswache Schlettau/Bärenstein feiert am Samstag ihr 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass lädt die Johanniter-Unfall-Hilfe zu einem Tag der offenen Tür nach Schlettau in den Unteren Waldweg 2 a ein. Parallel dazu steigt ein weiteres Fest der örtlichen Feuerwehr.