Nach langer Pause fand am Wochenende am Greifenbachstauweiher wieder ein Teichfest statt.
Nach langer Pause fand am Wochenende am Greifenbachstauweiher wieder ein Teichfest statt. Bild: André März
Nach langer Pause fand am Wochenende am Greifenbachstauweiher wieder ein Teichfest statt.
Nach langer Pause fand am Wochenende am Greifenbachstauweiher wieder ein Teichfest statt. Bild: André März
Annaberg
Revival einer legendären Party im Erzgebirge
Von André März und Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach mehr als 15 Jahren Pause wurde am Greifenbachstauweiher am Wochenende wieder gefeiert. Die Resonanz – vor allem am Freitagabend – hat selbst die Organisatoren überrascht.

Das Teichfest am Greifenbachstauweiher hat sich am Wochenende zu einem echten Besuchermagneten entwickelt – vor allem am Freitagabend. Mehr als 400 Besucher zählten die Organisatoren um Holger Rockstroh, der an diesem Abend selbst am Zapfhahn einspringen musste. Nach mehr als 15 Jahren Pause wurde an dem beliebten Badegewässer wieder gefeiert....
