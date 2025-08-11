Revival einer legendären Party im Erzgebirge

Annaberg
Das Teichfest am Greifenbachstauweiher hat sich am Wochenende zu einem echten Besuchermagneten entwickelt – vor allem am Freitagabend. Mehr als 400 Besucher zählten die Organisatoren um Holger Rockstroh, der an diesem Abend selbst am Zapfhahn einspringen musste. Nach mehr als 15 Jahren Pause wurde an dem beliebten Badegewässer wieder gefeiert....
