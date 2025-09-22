Rotarier in Annaberg erstmals mit Doppelspitze

Paulinus Pauly aus Neudorf und Tobias Seckel aus Schlettau führen aktuell den Club, der viele soziale Projekte unterstützt. Es geht aber auch um Perspektiven für junge Menschen.

Bei den Rotariern in Annaberg regiert erstmals eine Doppelspitze: Paulinus Pauly, langjähriger Geschäftsführer bei Mennekes Elektrotechnik Sachsen in Neudorf, führt den Verein gemeinsam mit Tobias Seckel, Geschäftsführer der beiden Unternehmen MPS communication sowie b2b-konzept in Schlettau.