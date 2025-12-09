Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Rückzahlung Corona-Hilfe: Infoveranstaltung für betroffene Unternehmen und Freiberufler im Erzgebirge

Eine Infoveranstaltung für Unternehmen und Freiberufler, die von Corona-Hilfen betroffen sind, findet in Annaberg-Buchholz statt.
Bild: Symbolfoto: eyetronic - Fotolia
Eine Infoveranstaltung für Unternehmen und Freiberufler, die von Corona-Hilfen betroffen sind, findet in Annaberg-Buchholz statt.
Bild: Symbolfoto: eyetronic - Fotolia
Annaberg
Rückzahlung Corona-Hilfe: Infoveranstaltung für betroffene Unternehmen und Freiberufler im Erzgebirge
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Krise der ausstehenden Corona-Hilfen spitzt sich zu. In Annaberg-Buchholz treffen sich Betroffene zur Diskussion. Eine Initiative aus Unternehmen und Rechtsanwälten, unterstützt vom BSW, will Lösungen diskutieren.

Eine Informationsveranstaltung für alle Unternehmen und Freiberufler, die von Corona-Hilfen und Krediten betroffen sind, findet am Donnerstag, 11. Dezember, im Gründer- und Dienstleistungszentrum (GDZ) in Annaberg-Buchholz statt. „Unternehmen und Freiberufler geraten wegen ausstehender Zahlungen an die SAB zunehmend unter Druck“, sagt Andre...
