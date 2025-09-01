Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine prall gefüllte Evangelisationswoche fand im Thumer Volkshaus statt.
Eine prall gefüllte Evangelisationswoche fand im Thumer Volkshaus statt. Bild: Thomas Lesch
Eine prall gefüllte Evangelisationswoche fand im Thumer Volkshaus statt.
Eine prall gefüllte Evangelisationswoche fand im Thumer Volkshaus statt. Bild: Thomas Lesch
Annaberg
Rund 2000 Besucher strömen zur Evangelisation ins Thumer Volkshaus
Von Thomas Lesch
Die evangelisch-lutherischen Kirchgemeinden und Glaubensgemeinschaften aus Thum und Jahnsbach haben ihre Kräfte zu einer Evangelisationswoche gebündelt. Zahlreiche Gäste ließen sich inspirieren.

Viele Begegnungen mit dem Leben - so hieß das Motto einer Evangelisation der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinden und Glaubensgemeinschaften aus Thum und Jahnsbach, die es in der vergangenen Woche im Thumer Volkshaus gegeben hat. Rund 2000 Besucher strömten zu den sechs Abendveranstaltungen, bei denen es Predigten und Glaubensimpulse der...
