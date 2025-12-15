Saison-Kurzarbeitergeld sichert Baubeschäftigten im Erzgebirgskreis auch im Winter stabiles Einkommen

Annaberg
Das Saison-Kurzarbeitergeld schützt Beschäftigte aus dem Baugewerbe im Winter vor Verdienstausfällen. Was Arbeitnehmer und Arbeitgeber wissen müssen.
Im Erzgebirgskreis haben rund 4480 Baubeschäftigte auch im Winter Arbeitsplatzsicherheit. Nach Angaben von Andreas Herrmann, Bezirksvorsitzender der IG Bau Südwestsachsen, bleiben Arbeitsverträge und Lohnfortzahlungen bestehen. Dies gilt selbst dann, wenn witterungsbedingt keine Bauarbeiten möglich sind.
