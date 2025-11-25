Saisonstart am Keilberg: Größtes Skigebiet im Erzgebirge öffnet

Annaberg
Nach Eibenstock und Potůčky meldet auch der Betreiber am tschechischen Keilberg, dass die Wintersaison beginnt. Sogar früher als geplant.
Montag in Eibenstock, Dienstag im tschechischen Potůčky nahe Johanngeorgenstadt: Die Wintersaison im Erzgebirge hat begonnen. Nun meldet der Betreiber des Skiareals Klínovec, dass nach den zwei kleineren auch das größte Skigebiet im Erzgebirge öffnen wird. Zwar zunächst nur eine Sesselbahn und eine Piste, dafür aber früher als geplant.
