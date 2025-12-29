Saisonstart im Skigebiet am Fichtelberg - wann es los geht

Annaberg
Während am benachbarten Keilberg in Tschechien bereits seit einigen Tagen Pisten geöffnet sind, war in Oberwiesenthal bisher dafür noch zu wenig Schnee. Nun gibt es aus dem Kurort gute Nachrichten für Alpin-Skifahrer.
Wann startet die Skisaison am Fichtelberg? Das fragen sich Einheimische und Touristen. Zumal zuletzt Schneekanonen und Beschneiungslanzen auf Hochtouren liefen.
