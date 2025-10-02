Sammelaktion und Krimilesung im Erzgebirge

Der Förderverein „Frohe Kinder“ Elterlein will etwas Gutes tun, und alle können dabei mithelfen. Außerdem hat der Verein ein Angebot.

Der Förderverein „Frohe Kinder“ Elterlein unterstützt eine Aktion zugunsten des Chemnitzer Elternvereins krebskranker Kinder. Laut Conny Seltmann-von-Jagemann aus dem Vorstand rufen die Elterleiner dazu auf, Kronkorken zu sammeln. Der Erlös aus dem Verkauf an einen Metallhändler kommt vom Krebs betroffenen Familien zugute. Jeder kann... Der Förderverein „Frohe Kinder“ Elterlein unterstützt eine Aktion zugunsten des Chemnitzer Elternvereins krebskranker Kinder. Laut Conny Seltmann-von-Jagemann aus dem Vorstand rufen die Elterleiner dazu auf, Kronkorken zu sammeln. Der Erlös aus dem Verkauf an einen Metallhändler kommt vom Krebs betroffenen Familien zugute. Jeder kann...