Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Verein aus Elterlein ruft zum Kronkorken-Sammeln für einen guten Zweck auf.
Eine Verein aus Elterlein ruft zum Kronkorken-Sammeln für einen guten Zweck auf. Bild: M. Schlenkrich/Archiv
Eine Verein aus Elterlein ruft zum Kronkorken-Sammeln für einen guten Zweck auf.
Eine Verein aus Elterlein ruft zum Kronkorken-Sammeln für einen guten Zweck auf. Bild: M. Schlenkrich/Archiv
Annaberg
Sammelaktion und Krimilesung im Erzgebirge
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Förderverein „Frohe Kinder“ Elterlein will etwas Gutes tun, und alle können dabei mithelfen. Außerdem hat der Verein ein Angebot.

Der Förderverein „Frohe Kinder“ Elterlein unterstützt eine Aktion zugunsten des Chemnitzer Elternvereins krebskranker Kinder. Laut Conny Seltmann-von-Jagemann aus dem Vorstand rufen die Elterleiner dazu auf, Kronkorken zu sammeln. Der Erlös aus dem Verkauf an einen Metallhändler kommt vom Krebs betroffenen Familien zugute. Jeder kann...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
15.08.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erfüllt Jugendlichen einen Wunsch
Sandra Sywall macht sich mit anderen für den Elterleiner Nachwuchs stark.
Im Finanzplan von Elterlein sind extra 10.000 Euro für Jugendprojekte vorgesehen. Nun ist die Entscheidung gefallen, wofür das Geld ausgegeben wird. Dabei wurden auch Befürchtungen laut.
Kjell Riedel
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
01.10.2025
1 min.
Orchester kehrt mit besonderer Musikstunde zurück ins Erzgebirge
Die Vogtland-Philharmonie gastiert Anfang April erneut in Elterlein.
„Kids meet Classic“ heißt ein beliebtes Format der Vogtland-Philharmonie. Damit gastiert das renommierte Orchester in Elterlein. 2026 ist es so weit.
Kjell Riedel
Mehr Artikel