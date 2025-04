Sauberg und Zuckerhut: Warum sich eine Stadt in Brasilien um Ehrenfriedersdorf bemüht

Kontakte zwischen dem Erzgebirge und dem größten Land Südamerikas gab es vereinzelt schon. Nun schickt sich die Bergstadt an, in ganz neue Dimensionen vorzustoßen.

Sandra Prochnow-Greuel war vor knapp zehn Jahren aus Brasilien ins Erzgebirge gekommen, um in der Drechslerei von Jens Breitfeld in Annaberg-Buchholz das Drechseln zu lernen. Etwa 10.000 Kilometer hatte die gebürtige Ludwigshafenerin dafür zurückgelegt, die in Pomerode im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina ihr neues Zuhause gefunden...