Schau rein! 212 Unternehmen im Erzgebirge öffnen ihre Türen

Annaberg
Die Wirtschaftsförderung Erzgebirge organisiert die Woche der offenen Unternehmen. Schüler erhalten Einblicke in Berufswelten – eine Zukunftschance.
„Schau rein!“ heißt es vom 9. bis 14. März 2026, wenn 212 Unternehmen im Erzgebirgskreis ihre Türen öffnen. Das teilt die Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH in einer Pressemeldung mit. Über 260 Einrichtungen, darunter Betriebsstandorte und Filialen, geben Jugendlichen ab Klasse 7 Einblicke in Berufsbilder und Arbeitsabläufe. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.