Schläge zu Himmelfahrt: Mann wird in Annaberg unvermittelt angegriffen

In Annaberg-Buchholz wird am Abend ein Mann von zwei Unbekannten geschlagen. Auch in Burkhardtsdorf musste die Polizei anrücken, weil eine Gruppe Jugendlicher randaliert hatte.

Gleich mehrfach musste die Polizei zum Feiertag an Christi Himmelfahrt im Erzgebirge ausrücken. So kam es am Abend in Annaberg-Buchholz zu einer gefährlichen Körperverletzung. Wie die Polizei mitteilt, gab ein 35-Jähriger an, im Bereich der Lindenstraße am Schutzteich unvermittelt von zwei Männern geschlagen worden zu sein. Einer der... Gleich mehrfach musste die Polizei zum Feiertag an Christi Himmelfahrt im Erzgebirge ausrücken. So kam es am Abend in Annaberg-Buchholz zu einer gefährlichen Körperverletzung. Wie die Polizei mitteilt, gab ein 35-Jähriger an, im Bereich der Lindenstraße am Schutzteich unvermittelt von zwei Männern geschlagen worden zu sein. Einer der...