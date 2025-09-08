Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Symbolisch bekam Frank Schöbel von Ehrenfriedersdorfs Bürgermeisterin Silke Franzl eine Schallplatte überreicht.
Symbolisch bekam Frank Schöbel von Ehrenfriedersdorfs Bürgermeisterin Silke Franzl eine Schallplatte überreicht. Bild: Robby Schubert
Annaberg
Schlagerstar sorgt für Besucheransturm zu Kirmes im Erzgebirge
Von Robby Schubert
Tausende Besucher haben am Wochenende Kirmes in Ehrenfriedersdorf gefeiert. Höhepunkt im Festzelt auf dem Burgplatz war der Auftritt von Frank Schöbel.

Das Festzelt auf dem Burgplatz in Ehrenfriedersdorf ist am Sonntag zur Kirmes aus allen Nähten geplatzt. Die Bergstadt feiert in diesem Jahr die Schallplatte, denn die Produktion der schwarzen Musikscheiben machte mehrere Jahrzehnte einen wichtigen Wirtschaftszweig in der Stadt aus.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
