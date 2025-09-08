Schlagerstar sorgt für Besucheransturm zu Kirmes im Erzgebirge

Annaberg
Tausende Besucher haben am Wochenende Kirmes in Ehrenfriedersdorf gefeiert. Höhepunkt im Festzelt auf dem Burgplatz war der Auftritt von Frank Schöbel.
Das Festzelt auf dem Burgplatz in Ehrenfriedersdorf ist am Sonntag zur Kirmes aus allen Nähten geplatzt. Die Bergstadt feiert in diesem Jahr die Schallplatte, denn die Produktion der schwarzen Musikscheiben machte mehrere Jahrzehnte einen wichtigen Wirtschaftszweig in der Stadt aus.
