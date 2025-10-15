Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Constantin wohnt in Borna, interessiert sich schon deshalb für Bergbau, weil sein Opa in der Braunkohle arbeitet. Rechts neben dem Achtjährigen sitzt Fritz aus Penig. Der Junge ist mit dem Papa die gesamte Ferienwoche auf Tour.
Constantin wohnt in Borna, interessiert sich schon deshalb für Bergbau, weil sein Opa in der Braunkohle arbeitet. Rechts neben dem Achtjährigen sitzt Fritz aus Penig. Der Junge ist mit dem Papa die gesamte Ferienwoche auf Tour.
Annaberg
Schmuddelwetter im Erzgebirge: Besucherbergwerke erleben Ansturm
Von Katrin Kablau und Natalie Süß
15 Besucherbergwerke gibt es allein auf der deutschen Seite des Erzgebirges. Nirgends auf der Welt wird Bergbautradition so gelebt wie hier. Was gibt es zu entdecken?

Oh nö, Schmuddelwetter – ausgerechnet in den Herbstferien! Doch es gibt Erzgebirger, die von den Regentagen profitieren. Denn: Es gibt offensichtlich keine bessere Zeit, um die vielen Bergwerke im Erzgebirgskreis zu besuchen. Die werden aktuell förmlich überrannt. Das hat eine nicht repräsentative Umfrage von „Freie Presse“ ergeben.
