Schmuddelwetter im Erzgebirge: Besucherbergwerke erleben Ansturm

15 Besucherbergwerke gibt es allein auf der deutschen Seite des Erzgebirges. Nirgends auf der Welt wird Bergbautradition so gelebt wie hier. Was gibt es zu entdecken?

Oh nö, Schmuddelwetter – ausgerechnet in den Herbstferien! Doch es gibt Erzgebirger, die von den Regentagen profitieren. Denn: Es gibt offensichtlich keine bessere Zeit, um die vielen Bergwerke im Erzgebirgskreis zu besuchen. Die werden aktuell förmlich überrannt. Das hat eine nicht repräsentative Umfrage von „Freie Presse" ergeben.