Schnee satt im Erzgebirge: Skifahrer schwelgen im Winterglück

Annaberg
Jede Menge Schnee, schönes Wetter, perfekte Bedingungen: Zahlreiche Sportbegeisterte haben die ersten Tage des neuen Jahres genutzt, um im Erzgebirge ihr persönliches Winterglück zu finden.
Das Erzgebirge hat sich am Wochenende von seiner schönsten Seite gezeigt und Wintersportbegeisterte in Scharen ins Freie gelockt. Viel los war zum Beispiel am Geyersdorfer Lift, im Loipengebiet am Marienberger Rätzteich und in der Skiarena Eibenstock. Im Waldstadion Schönheide fand ein besonderer Gaudiwettbewerb statt.
