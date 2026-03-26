Schneeschauer im Erzgebirge: Wie die weiteren Prognosen aussehen

Kälte und zeitweiser Schneefall haben das Erzgebirge erreicht. Es gab etwa in Oberwiesenthal eine dünne Schneedecke. Doch nicht nur dort war es ungemütlich.

Kälte und zeitweiser Schneefall haben das Erzgebirge erreicht. Auf dem Fichtelberg wurden am Donnerstagmorgen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) minus 3,5 Grad Celsius gemessen. Zeitweise gab es dort und in Oberwiesenthal eine geschlossene Schneedecke. Es treten zudem Windböen auf. Auch in anderen Orten wie in Annaberg-Buchholz gab es... Kälte und zeitweiser Schneefall haben das Erzgebirge erreicht. Auf dem Fichtelberg wurden am Donnerstagmorgen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) minus 3,5 Grad Celsius gemessen. Zeitweise gab es dort und in Oberwiesenthal eine geschlossene Schneedecke. Es treten zudem Windböen auf. Auch in anderen Orten wie in Annaberg-Buchholz gab es...