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ZEITUNG
Schnee im Erzgebirge. Der machte auch vor Ostereiern in Oberwiesenthal nicht Halt.
Schnee im Erzgebirge. Der machte auch vor Ostereiern in Oberwiesenthal nicht Halt. Foto: André März
Ostereier in Oberwiesenthal wurden vom Schnee bedeckt.
Ostereier in Oberwiesenthal wurden vom Schnee bedeckt. Foto: André März
Schon am Mittwochnachmittag gab es Graupelschauer im Erzgebirge - wie hier nahe Gablenz und Affalter.
Schon am Mittwochnachmittag gab es Graupelschauer im Erzgebirge - wie hier nahe Gablenz und Affalter. Foto: André März
Schnee im Erzgebirge. Der machte auch vor Ostereiern in Oberwiesenthal nicht Halt.
Schnee im Erzgebirge. Der machte auch vor Ostereiern in Oberwiesenthal nicht Halt. Foto: André März
Ostereier in Oberwiesenthal wurden vom Schnee bedeckt.
Ostereier in Oberwiesenthal wurden vom Schnee bedeckt. Foto: André März
Schon am Mittwochnachmittag gab es Graupelschauer im Erzgebirge - wie hier nahe Gablenz und Affalter.
Schon am Mittwochnachmittag gab es Graupelschauer im Erzgebirge - wie hier nahe Gablenz und Affalter. Foto: André März
Annaberg
Schneeschauer im Erzgebirge: Wie die weiteren Prognosen aussehen
Von André März und Annett Honscha
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Kälte und zeitweiser Schneefall haben das Erzgebirge erreicht. Es gab etwa in Oberwiesenthal eine dünne Schneedecke. Doch nicht nur dort war es ungemütlich.

Kälte und zeitweiser Schneefall haben das Erzgebirge erreicht. Auf dem Fichtelberg wurden am Donnerstagmorgen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) minus 3,5 Grad Celsius gemessen. Zeitweise gab es dort und in Oberwiesenthal eine geschlossene Schneedecke. Es treten zudem Windböen auf. Auch in anderen Orten wie in Annaberg-Buchholz gab es...
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