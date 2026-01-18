MENÜ
  • Schock bei der Aufführung: Publikum im Erzgebirge feiert frenetisch den Theater-Nachwuchs

Das komplette Ensemble der Kinder- und Jugendtheatergruppe Thum.
Das komplette Ensemble der Kinder- und Jugendtheatergruppe Thum.
Schock bei der Aufführung: Publikum im Erzgebirge feiert frenetisch den Theater-Nachwuchs
Von Katrin Kablau
Grandiose darstellerische Leistungen sind den Mitgliedern des Kinder- und Jugendtheaters Thum am Sonntag bescheinigt worden. Trotzdem stockte kurz der Atem bei der Jubiläumsaufführung – hinter der Bühne.

„Heidi“ statt Prinzessin. Dem 16-köpfigen Ensemble der Kinder- und Jugendtheatergruppe Thum ist am Sonntag der große Coup gelungen. Mit der Aufführung von „Heidi“, dem Welterfolg ums berühmteste Schweizer Kind, feierten die zwölf- bis 19-jährigen Laienschauspieler einen Meilenstein in ihrer Kleinstadt. Das Publikum applaudierte...
