Schock bei der Aufführung: Publikum im Erzgebirge feiert frenetisch den Theater-Nachwuchs

Annaberg
Grandiose darstellerische Leistungen sind den Mitgliedern des Kinder- und Jugendtheaters Thum am Sonntag bescheinigt worden. Trotzdem stockte kurz der Atem bei der Jubiläumsaufführung – hinter der Bühne.
„Heidi“ statt Prinzessin. Dem 16-köpfigen Ensemble der Kinder- und Jugendtheatergruppe Thum ist am Sonntag der große Coup gelungen. Mit der Aufführung von „Heidi“, dem Welterfolg ums berühmteste Schweizer Kind, feierten die zwölf- bis 19-jährigen Laienschauspieler einen Meilenstein in ihrer Kleinstadt. Das Publikum applaudierte...
