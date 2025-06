Schulorchester aus dem Erzgebirge bewirbt sich um Deutschen Jugendorchesterpreis

Der Preis wird zum 14. Mal von der Gemeinschaft Jeunesses Musicales vergeben. Sie vereint bundesweit mehr als 15.000 musizierende Jugendliche.

Für das Schulorchester der Evangelischen Schulgemeinschaft Erzgebirge unter Leitung von Lena Zwiener steht am Donnerstag ein besonderes Konzert in der Mauersberger-Aula in Annaberg auf dem Programm: Die 40 Musizierenden spielen vor der Jury des Deutschen Jugendorchesterpreises der Vereinigung Jeunesses Musicales. Sie vereint Orchester und...