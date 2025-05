Schuppen im Erzgebirge in Brand geraten

Kameraden der freiwilligen Feuerwehren sind am Freitagabend wegen eines Feuers in Geyer ausgerückt. Das war bereits der zweite Einsatz an diesem Abend.

Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren Geyer und Ehrenfriedersdorf sind am späten Freitagabend zu einem Brand in Geyer ausgerückt. Auf einem Grundstück an der Elterleiner Straße war gegen 22.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer in einem Schuppen ausgebrochen.