Schusselige Erzgebirger: Wer bietet mehr für die Ladenhüter aus dem Annaberger Fundbüro?

Was mit Fundsachen passiert, die niemand vermisst? 76 Positionen kommen in der Kreisstadt am heutigen Nachmittag unter den Hammer. Ersteigert werden können auch Eheringe. Die drei Goldstücke sind mit einem Einstiegsgebot von 200 Euro angesetzt. Ihr Wert wird auf mehr als 400 Euro geschätzt. Damit sind sie die wertvollsten Angebote an diesem...