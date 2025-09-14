Schwanenklassik im Erzgebirge: Deshalb hielten die Oldtimer diesmal auf dem Sauberg

Rund 80 Fahrzeuge waren dieses Jahr bei der Schwanenklassik dabei. Auch 13 Motorradfahrer trotzen dem durchwachsenen Wetter.

Das Wetter hätte besser sein können, als die rund 80 Teilnehmer der diesjährigen Schwanenklassik auf dem Sauberg in Ehrenfriedersdorf Halt machten. Zum 24. Mal organisiert die Westsächsische Hochschule Zwickau die Rundfahrt der Oldtimer, die sich jedes Jahr ein Museum für eine längere Pause aussucht, welches dieses Jahr das Besucherbergwerk...