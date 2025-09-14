Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Benjamin Patzina und Anna Orolinova waren mit ihrem Motorrad mit dabei.
Benjamin Patzina und Anna Orolinova waren mit ihrem Motorrad mit dabei. Bild: Robby Schubert
Annaberg
Schwanenklassik im Erzgebirge: Deshalb hielten die Oldtimer diesmal auf dem Sauberg
Von Robby Schubert
Rund 80 Fahrzeuge waren dieses Jahr bei der Schwanenklassik dabei. Auch 13 Motorradfahrer trotzen dem durchwachsenen Wetter.

Das Wetter hätte besser sein können, als die rund 80 Teilnehmer der diesjährigen Schwanenklassik auf dem Sauberg in Ehrenfriedersdorf Halt machten. Zum 24. Mal organisiert die Westsächsische Hochschule Zwickau die Rundfahrt der Oldtimer, die sich jedes Jahr ein Museum für eine längere Pause aussucht, welches dieses Jahr das Besucherbergwerk...
13:28 Uhr
6 min.
Israels Militär beginnt Bodenoffensive in Stadt Gaza
Das israelische Militär rückt auf die Stadt Gaza vor.
Das Militär rückt in Richtung des Stadtzentrums von Gaza vor. Nach schweren Angriffen ist von Dutzenden Toten die Rede. In der Stadt befinden sich noch Hunderttausende Zivilisten.
08.09.2025
2 min.
Schlagerstar sorgt für Besucheransturm zu Kirmes im Erzgebirge
Symbolisch bekam Frank Schöbel von Ehrenfriedersdorfs Bürgermeisterin Silke Franzl eine Schallplatte überreicht.
Tausende Besucher haben am Wochenende Kirmes in Ehrenfriedersdorf gefeiert. Höhepunkt im Festzelt auf dem Burgplatz war der Auftritt von Frank Schöbel.
Robby Schubert
13:28 Uhr
2 min.
ZEW-Index überrascht: Hoffnung für Autobranche und Chemie
Börsianer schauen überraschend optimistisch auf die deutsche Wirtschaft (Archivbild)
Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, doch Finanzexperten schöpfen Zuversicht. Gerade für exportorientierte Branchen, darunter deutsche Schlüsselindustrien, sehen sie bessere Aussichten.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
16:30 Uhr
2 min.
Kleine Brauerei im Erzgebirge feiert erstmals wieder Brauereifest
Bierbarde Robert Kurek sorgte für zahlreiche Bier-Coverlieder beim Brauereifest.
Der neue Inhaber der Privatbrauerei Specht in Ehrenfriedersdorf hat am Wochenende mit dem Brauereifest eine lange Tradition wieder aufleben lassen. Bei den Gästen kam das gut an.
Robby Schubert
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel