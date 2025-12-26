Schwerer Unfall auf B 101 im Erzgebirge: Drei Menschen verletzt

Nach einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße bei Annaberg-Buchholz waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

Auf der B 101 zwischen Annaberg-Buchholz und dem Abzweig nach Wiesa (Dreigüterstraße) hat sich am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertages ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 15.30 Uhr waren der Fahrer eines Ford und der Fahrer eines Suzuki in Richtung Annaberg-Buchholz unterwegs, als es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision...