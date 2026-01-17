MENÜ
Eine 48-Jährige ist bei dem schweren Unfall am Samstagabend auf der Straße zwischen Satzung und Steinbach ums Leben gekommen.
Eine 48-Jährige ist bei dem schweren Unfall am Samstagabend auf der Straße zwischen Satzung und Steinbach ums Leben gekommen. Bild: André März
Die Einsatzstelle wurde für die Unfallaufnahme großflächig ausgeleuchtet. Zudem wurde das Unfallfahrzeug vor weiterem Abrutschen gesichert.
Die Einsatzstelle wurde für die Unfallaufnahme großflächig ausgeleuchtet. Zudem wurde das Unfallfahrzeug vor weiterem Abrutschen gesichert. Bild: André März
Noch am Abend wurde die Straße wegen der Gefahr umstürzender Bäume und herabfallender Äste von der Straßenmeisterei gesperrt.
Noch am Abend wurde die Straße wegen der Gefahr umstürzender Bäume und herabfallender Äste von der Straßenmeisterei gesperrt. Bild: André März
Annaberg
Schwerer Unfall im Erzgebirge mit einem Toten und mehreren Verletzten
Von Katrin Kablau und André März
Der Kleintransporter mit ungarischem Landeskennzeichen ist am Samstagabend auf eisglatter Straße verunglückt. Der Straßenmeister sperrte die Kreisstraße wegen der Gefahr umstürzender Bäume.

Einen schweren Unfall hat es am Samstagabend im Erzgebirge gegeben. Ein Kleintransporter war auf der Straße zwischen Satzung, zugehörig zu Marienberg, und dem Jöhstädter Ortsteil Steinbach verunglückt. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden 17.42 Uhr alarmiert.
