Schwerer Unfall im Erzgebirge mit einem Toten und mehreren Verletzten

Der Kleintransporter mit ungarischem Landeskennzeichen ist am Samstagabend auf eisglatter Straße verunglückt. Der Straßenmeister sperrte die Kreisstraße wegen der Gefahr umstürzender Bäume.

Einen schweren Unfall hat es am Samstagabend im Erzgebirge gegeben. Ein Kleintransporter war auf der Straße zwischen Satzung, zugehörig zu Marienberg, und dem Jöhstädter Ortsteil Steinbach verunglückt. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden 17.42 Uhr alarmiert.