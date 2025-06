Schwerer Verkehrsunfall im Erzgebirge: 74-Jähriger kommt schwer verletzt in die Klinik

Zwischen Geyer und dem Autobahnzubringer nach Stollberg ist am späten Freitagabend ein Auto von der Straße abgekommen. Für den Unfallverursacher folgt nun ein juristisches Nachspiel.

Nahe Geyer hat sich am späten Freitagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der 74-jährige Fahrer eines VW war nach Angaben der Polizei gegen 22.40 Uhr von Geyer aus in Richtung Zwönitz unterwegs. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam das Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte mit einem Verkehrszeichen, zwei...