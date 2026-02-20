MENÜ
  Erzgebirge
  Annaberg
  • Selbstgebastelte Überraschungen: Kinder im Erzgebirge danken lokalen Firmen auf kreative Weise

Im Ferienprogramm der lutherischen Kirchgemeinde in Neudorf bauten Kinder unter anderem dieses Kreuz.
Bild: Christine Bergmann
Annaberg
Selbstgebastelte Überraschungen: Kinder im Erzgebirge danken lokalen Firmen auf kreative Weise
Redakteur
Von Holk Dohle
In Neudorf haben etwa 40 Kinder am Ferienprogramm der Kirchgemeinde teilgenommen. Sie sangen, spielten und bastelten kreative Geschenke.

Etwa 40 Kinder haben in Neudorf am Ferienprogramm der lutherischen Kirchgemeinde teilgenommen. In den Gemeindehäusern wurde gesungen, gespielt, gebacken und gebastelt. Es entstanden Stifteboxen aus Konservendosen, Schlüsselanhänger, Magnetherzen und Haushaltskerzen. Fünf Jungen beteiligten sich an einem besonderen Bauprojekt: Sie schraubten...
