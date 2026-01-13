Sexuelle Übergriffe im Erzgebirge: Jetzt soll ein Richter im Prozess aussagen

Annaberg
Seit Dezember wird vor dem Amtsgericht Chemnitz gegen einen 37-Jährigen wegen mehrerer sexueller Übergriffe verhandelt. Im Prozess soll nun auch ein Richter des Amtsgerichts Marienberg aussagen.
Ein 37-Jähriger soll in Annaberg-Buchholz mehrere Frauen sexuell genötigt haben. Vier Übergriffe werden dem Mann seit 2022 vorgeworfen. Seit Dezember 2025 wird der Fall vor dem Amtsgericht Chemnitz verhandelt. Ungewöhnlich: Jetzt soll ein Richter des Amtsgerichts Marienberg aussagen.
