MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Amtsgericht Chemnitz ist ein 37-Jähriger wegen sexueller Übergriffe angeklagt.
Am Amtsgericht Chemnitz ist ein 37-Jähriger wegen sexueller Übergriffe angeklagt. Bild: Thomas Mehlhorn
Am Amtsgericht Chemnitz ist ein 37-Jähriger wegen sexueller Übergriffe angeklagt.
Am Amtsgericht Chemnitz ist ein 37-Jähriger wegen sexueller Übergriffe angeklagt. Bild: Thomas Mehlhorn
Annaberg
Sexuelle Übergriffe im Erzgebirge: Jetzt soll ein Richter im Prozess aussagen
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Dezember wird vor dem Amtsgericht Chemnitz gegen einen 37-Jährigen wegen mehrerer sexueller Übergriffe verhandelt. Im Prozess soll nun auch ein Richter des Amtsgerichts Marienberg aussagen.

Ein 37-Jähriger soll in Annaberg-Buchholz mehrere Frauen sexuell genötigt haben. Vier Übergriffe werden dem Mann seit 2022 vorgeworfen. Seit Dezember 2025 wird der Fall vor dem Amtsgericht Chemnitz verhandelt. Ungewöhnlich: Jetzt soll ein Richter des Amtsgerichts Marienberg aussagen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
10:50 Uhr
4 min.
Baukran stürzt auf Zug - mindestens 22 Tote in Thailand
Zahlreiche Teams waren an den Bergungsarbeiten beteiligt.
In Thailand stürzt ein massiver Baukran um, ein Zug entgleist bei voller Fahrt: Viele Studenten und Pendler kommen bei dem schweren Unglück ums Leben. Was über den Unfallhergang bekannt ist.
Carola Frentzen, dpa
12.01.2026
4 min.
Übergriff auf Neunjährigen im Erzgebirge: Angeklagter soll bereits Kinder in Chemnitz bedrängt haben
Vor dem Landgericht Chemnitz ist ein Mann wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt.
Ein 25-Jähriger muss sich nach dem Übergriff auf ein Schulkind vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft sieht in ihm aufgrund einer psychischen Erkrankung eine Gefahr für die Allgemeinheit.
Thomas Mehlhorn
10:46 Uhr
4 min.
Strecke der Musikwinkelbahn im Vogtland stillgelegt: Wie geht es jetzt weiter?
Frostige Zeiten am Bahnhof Gunzen. Doch ein Hoffnungsfunke glüht: Vielleicht wird die Ende 2025 still gelegte Bahnstrecke schon bald wieder in Betrieb genommen.
Seit Jahresende kann die Bahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental nicht mehr befahren werden. Gleichzeitig kamen bei einer Spendenaktion für den Erhalt der beliebten Trasse 35.000 Euro zusammen. Wie stehen die Chancen, dass es weitergeht?
Daniela Hommel-Kreißl
13.01.2026
4 min.
Ärztin in Reichenbach stellt kassenärztliche Behandlung ein: „Ich habe mal Medizin studiert, nicht Informatik“
Andrea Cornelius aus Reichenbach hat zum Jahreswechsel die kassenärztlichen Sprechstunden in ihrer Praxis eingestellt.
In Reichenbach und im Vogtlandkreis fehlt es an Ärzten. In Reichenbach stellte eine Ärztin die kassenärztliche Versorgung zum Jahreswechsel ein. Warum?
Caspar Leder
09.12.2025
4 min.
Tatort Busbahnhof und Plattenbaugebiet: Mann soll Frauen im Erzgebirge begrapscht und attackiert haben
Im Wohngebiet am Barbara-Uthmann-Ring soll der 37-Jährige eine Frau gewürgt und an die Brust gefasst haben.
Ein 37-Jähriger soll in Annaberg-Buchholz mehrere Frauen belästigt und sexuell genötigt haben. Die Staatsanwaltschaft legt ihm vier Übergriffe zur Last. Vor dem Amtsgericht bestreitet er die Vorwürfe.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel