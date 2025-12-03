Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Max Tuchscherer am großen Schwibbogen an seiner Arbeitsstelle. Er sagt: „Schwibbögen machen den Advent zu dem, was er ist.“
Max Tuchscherer am großen Schwibbogen an seiner Arbeitsstelle. Er sagt: „Schwibbögen machen den Advent zu dem, was er ist.“ Bild: Sebastian Paul
Traditionen sind wichtig, sagen die Brüder Jonas, Simon, Felix und Julius Nester (v. l.).
Traditionen sind wichtig, sagen die Brüder Jonas, Simon, Felix und Julius Nester (v. l.). Bild: Robby Schubert
Mit Stella Pröger und Marlen Melzer war Hermine Mokry (v. r.) am ersten Adventswochenende in der Schnitzerküche auf dem Weihnachtsmarkt eingeteilt.
Mit Stella Pröger und Marlen Melzer war Hermine Mokry (v. r.) am ersten Adventswochenende in der Schnitzerküche auf dem Weihnachtsmarkt eingeteilt. Bild: Robby Schubert
Max Tuchscherer am großen Schwibbogen an seiner Arbeitsstelle. Er sagt: „Schwibbögen machen den Advent zu dem, was er ist.“
Max Tuchscherer am großen Schwibbogen an seiner Arbeitsstelle. Er sagt: „Schwibbögen machen den Advent zu dem, was er ist.“ Bild: Sebastian Paul
Traditionen sind wichtig, sagen die Brüder Jonas, Simon, Felix und Julius Nester (v. l.).
Traditionen sind wichtig, sagen die Brüder Jonas, Simon, Felix und Julius Nester (v. l.). Bild: Robby Schubert
Mit Stella Pröger und Marlen Melzer war Hermine Mokry (v. r.) am ersten Adventswochenende in der Schnitzerküche auf dem Weihnachtsmarkt eingeteilt.
Mit Stella Pröger und Marlen Melzer war Hermine Mokry (v. r.) am ersten Adventswochenende in der Schnitzerküche auf dem Weihnachtsmarkt eingeteilt. Bild: Robby Schubert
Annaberg
Sind Weihnachtstraditionen altmodisch? Eine Spurensuche unter jungen Erzgebirgern
Von Robby Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Advent ist die Hauptsaison für Traditionen, besonders hier im Erzgebirge. Doch wie stehen junge Menschen zu den alten Sitten und Bräuchen?

Das erste Adventswochenende ist vorbei, und das ganze Erzgebirge leuchtet. Fast in jedem Fenster sieht man Schwibbögen, Engel und Bergmann oder einen Weihnachtsstern. In der Luft liegt der Duft von Weihrauch und Stollen. Bald gesellt sich dazu noch der Geruch des traditionellen Neinerlaa – dem Heiligabendessen der Erzgebirger schlechthin....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
Von Anna Neef
3 min.
23.11.2025
3 min.
Licht an im Erzgebirge, aber wann? „Bei mir bleiben die Schwibbögen noch aus“
Meinung
Redakteur
Alle Jahre wieder die gleiche Frage: Licht an im Erzgebirge, aber wann?
Wann wird der Schwibbogen im Erzgebirge eingeschaltet und wann aus? Diese Fragen sorgen jedes Jahr aufs Neue für Diskussionen. Reporterin Anna Neef folgt einer besonderen Tradition.
Anna Neef
28.11.2025
4 min.
Besonderer Pop-up-Store öffnet für ein Wochenende seine Tür im Erzgebirge
André Morgner mit Tilda. Das Räuchermännchen beziehungsweise Räuchermädchen ist als exklusive Kleinserie entstanden.
Zur Adventszeit gehört Volkskunst. Aber muss sie immer traditionell sein? Oder kann man neue Traditionen erschaffen? Fragen, die sich André Morgner stellt und am Wochenende in Annaberg beantwortet.
Robby Schubert
04.12.2025
4 min.
Mittel gegen Stundenausfall im Vogtland: Schüler wuppen den Informatik-Unterricht selbst
Behielt den Überblick: Collin Leistner bei seinem zweiten Einsatz als Projekt-Lehrer.
Beim Modellprojekt „Schüler unterrichten Schüler“ an der Trützschler-Oberschule Falkenstein geht es für zwei junge „Lehrer“ nicht nur um Erkenntnisgewinn. Welchen ersten Hintergrund hat die Kooperation?
Sylvia Dienel
03.12.2025
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
04.12.2025
4 min.
Party im Doppelpack, Lichterzug und weihnachtliche Revue: Im Erzgebirge ist am zweiten Advent für jeden was dabei
Das DJ-Duo Gestört aber geil – hier bei einem Auftritt in der Musikhalle Markneukirchen – legt am Freitagabend in der Festhalle in Annaberg-Buchholz auf.
Alle Zeichen stehen auf Weihnachten. Einige Märkte in der Region öffnen nur am kommenden Wochenende ihr Türen. Doch auch wer auf Weihnachtstrubel gerade keinen Bock hat, kommt auf seine Kosten.
unseren Reporterinnen und Reportern
Mehr Artikel