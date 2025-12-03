Sind Weihnachtstraditionen altmodisch? Eine Spurensuche unter jungen Erzgebirgern

Annaberg
Der Advent ist die Hauptsaison für Traditionen, besonders hier im Erzgebirge. Doch wie stehen junge Menschen zu den alten Sitten und Bräuchen?
Das erste Adventswochenende ist vorbei, und das ganze Erzgebirge leuchtet. Fast in jedem Fenster sieht man Schwibbögen, Engel und Bergmann oder einen Weihnachtsstern. In der Luft liegt der Duft von Weihrauch und Stollen. Bald gesellt sich dazu noch der Geruch des traditionellen Neinerlaa – dem Heiligabendessen der Erzgebirger schlechthin....
