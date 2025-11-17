Skigebiet am Fichtelberg verkauft: Was plant die Stadt mit den Millionen?

Annaberg
Der Verkauf der Fichtelberg Schwebebahn GmbH an die private Liftgesellschaft Oberwiesenthal hat 10,4 Millionen Euro in die Stadtkasse gespült. Bürgermeister Jens Benedict hat klare Vorstellungen, wie nun mit dem Geld umgegangen werden sollte.
Plötzlich reich. Mit einem Schlag Millionen auf dem Konto. Ein Geldsegen, von dem die meisten Kommunen nur träumen können. Für Oberwiesenthal ist dieser Traum wahr geworden. Damit einher ging aber eine der wichtigsten Entscheidungen, die der Stadtrat jemals treffen musste. Der Beschluss, das Skigebiet am Fichtelberg an die private...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.