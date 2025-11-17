Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Skigebiet am Fichtelberg samt Schwebebahn ist verkauft. Doch was macht die Stadt mit den 10,4 Millionen Euro?
Das Skigebiet am Fichtelberg samt Schwebebahn ist verkauft. Doch was macht die Stadt mit den 10,4 Millionen Euro? Bild: Ronny Küttner/Archiv
Das Skigebiet am Fichtelberg samt Schwebebahn ist verkauft. Doch was macht die Stadt mit den 10,4 Millionen Euro?
Das Skigebiet am Fichtelberg samt Schwebebahn ist verkauft. Doch was macht die Stadt mit den 10,4 Millionen Euro? Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Skigebiet am Fichtelberg verkauft: Was plant die Stadt mit den Millionen?
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Verkauf der Fichtelberg Schwebebahn GmbH an die private Liftgesellschaft Oberwiesenthal hat 10,4 Millionen Euro in die Stadtkasse gespült. Bürgermeister Jens Benedict hat klare Vorstellungen, wie nun mit dem Geld umgegangen werden sollte.

Plötzlich reich. Mit einem Schlag Millionen auf dem Konto. Ein Geldsegen, von dem die meisten Kommunen nur träumen können. Für Oberwiesenthal ist dieser Traum wahr geworden. Damit einher ging aber eine der wichtigsten Entscheidungen, die der Stadtrat jemals treffen musste. Der Beschluss, das Skigebiet am Fichtelberg an die private...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:08 Uhr
2 min.
Glühweintasse erinnert an Einsturz der Carolabrücke
Mit einer neuen Glühweintasse erinnern Dresdner Unternehmer an den Einsturz der Carolabrücke im vergangenen Jahr.
"Es hat Boom gemacht": Beim Glühweintrinken können Dresdner und ihre Gäste fortan in Erinnerung an die eingestürzte Carolabrücke schwelgen. So sieht die Tasse aus.
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
06.11.2025
4 min.
„Mit einem weinenden und einem lachenden Auge“ – Skigebiet am Fichtelberg nun in privaten Händen
Mit der Privatisierung des Skigebiets am Fichtelberg einschließlich der Schwebebahn soll der Weg für eine umfassende Modernisierung geebnet werden.
Der Weg war lang und steinig. Der Kaufvertrag ist mehr als 200 Seiten dick. Mit Blick auf die Zukunft von Sachsens größtem alpinen Skigebiet geht es um großes Vertrauen und um große Erwartungen.
Kjell Riedel
18:14 Uhr
2 min.
Auch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul
Die Ermittlungen über die Ursache für die Todesfälle halten an.
Der Istanbul-Urlaub einer Familie aus Deutschland endet in der Katastrophe. Vater, Mutter und beide Kinder sterben nach einem Sightseeing-Tag. Es gibt mehrere Festnahmen.
03.11.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Hat der Käufer pünktlich bezahlt?
Bis Montag musste die LGO das Geld für Skigebiet an die Stadt Oberwiesenthal zahlen.
Der 3. November ist das zwischen der Stadt Oberwiesenthal und der Liftgesellschaft Oberwiesenthal vereinbarte Zahlungsziel für die Übernahme von Skigebiet und Schwebebahn gewesen. „Freie Presse“ hat nachgefragt.
Kjell Riedel
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
Mehr Artikel