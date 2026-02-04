Skiverein im Erzgebirge erhält Ehrenamtspreis

Annaberg
Der Erzgebirgskreis hat das Engagement des Skivereins Sehmatal für den Skisport und den Tourismus gewürdigt. Der Einsatz der 70 Mitglieder ist längst nicht nur an die Ausübung des Skisports gebunden.
Der Skiverein Sehmatal ist mit dem Ehrenamtspreis des Monats Dezember ausgezeichnet worden. Damit wurde das langjährige Engagement des Vereins für den Skisport und den Tourismus gewürdigt, teilt die Fachstelle Ehrenamt des Erzgebirgskreises mit.
