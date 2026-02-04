MENÜ
Der Skiverein Sehmatal ist für sein Engagement für den Skisport und den Tourismus mit dem Ehrenamtspreis des Erzgebirgskreises ausgezeichnet worden.
Der Skiverein Sehmatal ist für sein Engagement für den Skisport und den Tourismus mit dem Ehrenamtspreis des Erzgebirgskreises ausgezeichnet worden. Bild: Frank Wutzler
Annaberg
Skiverein im Erzgebirge erhält Ehrenamtspreis
Redakteur
Von Holk Dohle
Der Erzgebirgskreis hat das Engagement des Skivereins Sehmatal für den Skisport und den Tourismus gewürdigt. Der Einsatz der 70 Mitglieder ist längst nicht nur an die Ausübung des Skisports gebunden.

Der Skiverein Sehmatal ist mit dem Ehrenamtspreis des Monats Dezember ausgezeichnet worden. Damit wurde das langjährige Engagement des Vereins für den Skisport und den Tourismus gewürdigt, teilt die Fachstelle Ehrenamt des Erzgebirgskreises mit.
