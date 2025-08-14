Sommer- und Lichterfest im Crottendorfer Park: 8000 Teelichter stehen bereit

Annaberg
Von Freitag bis Sonntag wird in der Ortsmitte von Crottendorf gefeiert. Und das samt karnevalistischen Einlagen. Was Besucher erwartet.
Mit einem Halli-Galli-Kinderfest beginnt am Freitag, 18 Uhr das Sommer- und Lichterfest im Crottendorfer Park. Auf Auftaktabend gibt es später auch eine Partynacht mit dem DJ-Duo Hafer und Ede. Am Samstag können ab 10.30 Uhr Motive aus Tausenden Teelichtern gesteckt werden. Laut der veranstaltenden Faschingsgesellschaft Crottendorf stehen mehr...
