Am Wochenende wird in Crottendorf gefeiert.
Am Wochenende wird in Crottendorf gefeiert. Bild: Sebastian Paul/Archiv
Am Wochenende wird in Crottendorf gefeiert.
Am Wochenende wird in Crottendorf gefeiert. Bild: Sebastian Paul/Archiv
Annaberg
Sommer- und Lichterfest im Crottendorfer Park: 8000 Teelichter stehen bereit
Redakteur
Von Annett Honscha
Von Freitag bis Sonntag wird in der Ortsmitte von Crottendorf gefeiert. Und das samt karnevalistischen Einlagen. Was Besucher erwartet.

Mit einem Halli-Galli-Kinderfest beginnt am Freitag, 18 Uhr das Sommer- und Lichterfest im Crottendorfer Park. Auf Auftaktabend gibt es später auch eine Partynacht mit dem DJ-Duo Hafer und Ede. Am Samstag können ab 10.30 Uhr Motive aus Tausenden Teelichtern gesteckt werden. Laut der veranstaltenden Faschingsgesellschaft Crottendorf stehen mehr...
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
14.07.2025
2 min.
Kinderbetreuung im Erzgebirge: Crottendorf hält Elternbeiträge erneut stabil
Die Elternbeiträge in Crottendorf, hier ein Symbolbild, bleiben stabil.
Ein Krippenplatz in Crottendorf kostet Eltern weiter unter 300 Euro monatlich. Warum auch die anderen Beiträge zum zweiten Mal in Folge nicht erhöht werden.
Annett Honscha
16:00 Uhr
2 min.
Berliner Fußballjugend hat Mittelsachsen für sich entdeckt
Erneut zu Gast in Mittelsachsen: Die U-17-Kicker des BFC Dynamo, hier nach dem Vorjahrestest in Langenau.
Die U-17-Kicker des BFC Dynamo absolvieren erneut ein Trainingslager in Mönchenfrei. Dabei will der Regionalligist auch gegen den älteren Nachwuchs aus Freiberg und Langenau testen.
Steffen Bauer
16.07.2025
1 min.
Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Helfer rücken wegen Maschinenbrand in Industriebetrieb aus
Einen Feuerwehreinsatz, hier ein Symbolbild, gab es in Crottendorf.
Mehrere freiwillige Feuerwehren sind am Dienstagabend wegen eines Brands in einem Crottendorfer Betrieb alarmiert worden. Was noch bekannt ist.
Annett Honscha
Mehr Artikel