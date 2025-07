Sommerfest am Lotterhof: Programm bietet viel Musik und Tanz

Am Sonnabend wird zu einem Sommerfest an den historischen Lotterhof in Geyer eingeladen. Was geplant ist.

Ein Sommerfest wird am Sonnabend am historischen Lotterhof in Geyer gefeiert. Veranstaltet vom Förderverein Kulturmeile Geyer-Tannenberg, beginnt es 15 Uhr. Eröffnet wird es durch die Königlich privilegierte Schützengilde Geyer.