Sommerspektakel im Erzgebirge: Räuber Hotzenplotz ist der Herr der Greifensteine

Der Held aus dem beliebten Kinderbuch von Otfried Preußler gehört seit Jahren bereits zum Spielplan auf der Felsenbühne. Doch nächstes Jahr macht dem Publikumsliebling Monty Python Konkurrenz.

Das Abschlusswochenende der diesjährigen Festspielsaison auf der Freilichtbühne an den Greifensteinen hatte es noch einmal in sich: Drei bereits ausverkaufte Vorstellungen mussten – ebenso wie die letzte Freiluft-Aufführung des „Jedermann“ vor der Sankt-Annen-Kirche in Annaberg-Buchholz – wetterbedingt abgesagt werden. Und doch freut...