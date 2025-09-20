Sommerwetter im Erzgebirge: Badespaß trifft auf Wikingerfest

Annaberg
Am Wochenende wird es noch einmal sommerlich warm. Auch daher wird am Geyerschen Teich mit einem Besucheransturm gerechnet. Doch öffnen auch Freibäder in der Region?
Der Sommer kehrt zurück – vorübergehend. Laut Deutschem Wetterdienst werden Samstag im Erzgebirge Temperaturen bis 27 Grad Celsius erwartet. Doch wo ist noch Baden möglich?
