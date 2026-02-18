MENÜ
  • Erzgebirge
  • Annaberg
  Sondertour am Weltgästeführertag enthüllt Geheimnisse einer Terrassenstadt im Erzgebirge

Buchholz bei Nacht. Warum wird der Stadtteil Terrassenstadt genannt?
Buchholz bei Nacht. Warum wird der Stadtteil Terrassenstadt genannt? Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Sondertour am Weltgästeführertag enthüllt Geheimnisse einer Terrassenstadt im Erzgebirge
Redakteur
Von Holk Dohle
Drei Buchholzer Gästeführer berichten anhand kleiner Baudenkmäler, industrieller Spuren und Alltagsrelikte von der Geschichte des Stadtteils. Die Teilnahme an der Sonderführung ist kostenlos.

Die Buchholzer Gästeführer Rainer Eckel, Matthias Enderlein und Joachim Reuter veranstalten am Sonnabend, 21. Februar, zum Weltgästeführertag eine Sonderführung. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Beginn der Tour „Mit offenen Augen … durch die Terrassenstadt Buchholz“ ist um 14.30 Uhr am Marktplatz/Rathausplatz. Das Ende ist für 16 Uhr...
