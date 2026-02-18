Sondertour am Weltgästeführertag enthüllt Geheimnisse einer Terrassenstadt im Erzgebirge

Annaberg
Drei Buchholzer Gästeführer berichten anhand kleiner Baudenkmäler, industrieller Spuren und Alltagsrelikte von der Geschichte des Stadtteils. Die Teilnahme an der Sonderführung ist kostenlos.
Die Buchholzer Gästeführer Rainer Eckel, Matthias Enderlein und Joachim Reuter veranstalten am Sonnabend, 21. Februar, zum Weltgästeführertag eine Sonderführung. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Beginn der Tour „Mit offenen Augen … durch die Terrassenstadt Buchholz“ ist um 14.30 Uhr am Marktplatz/Rathausplatz. Das Ende ist für 16 Uhr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.