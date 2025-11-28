Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Annett Illig gestaltet mit Gästen Weihnachtsprogramme im Erzgebirge.
Annett Illig gestaltet mit Gästen Weihnachtsprogramme im Erzgebirge. Bild: K. Lippmann-Wagner
Annaberg
Sopranistin Annett Illig gestaltet Weihnachtsprogramme im Erzgebirge
Redakteur
Von Annett Honscha
Die Mildenauer Sopranistin ist mit „Weihnachten im Gebirg“ und einem weiteren Programm in mehreren Kirchen und im Theater zu Gast. Was Besucher erwartet.

Die Mildenauer Sopranistin Annett Illig lädt mit Gästen in den nächsten Wochen zu Weihnachtskonzerten ein. Zum einen ist sie mit „Weihnachten im Gebirg“ zu erleben. Zum anderen gestaltet sie mit Stellmäcke und Band das Programm „Wünsch Dir nichts“.
