Späte Bauarbeiten: Staatsstraße im Erzgebirge wird ab nächste Woche gesperrt

Annaberg
Eine neue Baustelle gibt es ab Montag im Bereich der S 222 zwischen Elterlein und Geyer. Was geplant ist und wie lange die Sperrung dauern soll.
Auf neue Behinderungen müssen sich Autofahrer im Erzgebirgskreis einstellen. Ab Montag wird die S 222 zwischen Elterlein und Geyer voll gesperrt. Nach Angaben des Landratsamts wird im Bereich zwischen der „Waldschänke“ und dem Schwarzen Teich die Fahrbahn erneuert.
