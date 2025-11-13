Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bauarbeiten starten am Montag an der S 222 im Erzgebirge.
Bauarbeiten starten am Montag an der S 222 im Erzgebirge. Bild: Symbolbild/studio v-zwoelf - stock.adobe.com
Bauarbeiten starten am Montag an der S 222 im Erzgebirge.
Bauarbeiten starten am Montag an der S 222 im Erzgebirge. Bild: Symbolbild/studio v-zwoelf - stock.adobe.com
Annaberg
Späte Bauarbeiten: Staatsstraße im Erzgebirge wird ab nächste Woche gesperrt
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine neue Baustelle gibt es ab Montag im Bereich der S 222 zwischen Elterlein und Geyer. Was geplant ist und wie lange die Sperrung dauern soll.

Auf neue Behinderungen müssen sich Autofahrer im Erzgebirgskreis einstellen. Ab Montag wird die S 222 zwischen Elterlein und Geyer voll gesperrt. Nach Angaben des Landratsamts wird im Bereich zwischen der „Waldschänke“ und dem Schwarzen Teich die Fahrbahn erneuert.
